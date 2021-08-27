Gemide facia: 2’si Türk 3 denizci öldü

İspanya
açıklarında Liberya bayraklı İstanbul
merkezli bir şirkete ait olan "Global Lake" isimli gemide yaşanan zehirlenme faciası 3 ölümle sonuçlandı. İstanbul merkezli Akar Deniz Taşımacılığı işletmesindeki Liberya bayraklı geminin kargo tank kontrolü yapılması sırasında usta gemici Gürcü Mindia Gatenadze, güverte lostromosu Hasan Argındoğan
ve gemi kaptanı Ahmet Akdeniz zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaralanan usta gemici Hüseyin Eryılmaz
ise helikopterle hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. Kaptan Ahmet Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, kardeşinin arkadaşlarının zehirlenmesini duyması üzerine fedakarlık gösterip, yardıma gittiği sırada zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi. Ahmet Akdeniz'in Giresun
Eynesilli olduğu, bekâr olduğu, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
'nden 2004'te mezun olduğu öğrenildi. Ölen bir diğer Türk asıllı denizci Hasan Argındoğan'ın evli ve iki çocuklu olduğu, Mersin
'in Silifke'de ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.