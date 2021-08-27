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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Gizlice kaydedilen yazışma delil sayıldı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Gizlice kaydedilen yazışma delil sayıldı

Kocasının cinsel içerikli yazışmalarının ekran görüntülerini alan kadın, boşanma ve tazminat davası açtı. Kadını haklı bulan Yargıtay, “Deliller usulsüzce alınmıştır” diyen mahkemenin ret kararını bozdu

Yargıtay, boşanma davalarında emsal oluşturabilecek bir karara daha imza attı. Süreç, Konya'da yaşayan bir kadının, kocasının cep telefonundaki başka kadınla olan cinsel içerikli yazışmalarını görmesiyle başladı. Kadın, gizlice ekran görüntülerini aldı. Ardından da kocasına boşanma ve tazminat davası açtı. Çift boşandı, mahkeme davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmetti. Ancak koca, kararı temyiz ederek Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

KARAR, EMSAL OLACAK
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi delillerin usulsüz alındığı gerekçesiyle kararı bozdu. Aynı zamanda kusursuz olan kocanın, Türk Medeni Kanunu'na göre tazminatla sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle istinaf talebi kabul edildi, kadının tazminat talebi de reddedildi. Bunun üzerine kadın, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de emsal olabilecek bir karara imza attı.

Daire, boşanma davasında kullanılan ekran görüntülerinin "Erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez" diyerek kadını haklı buldu. Yargıtay, bölge adliye mahkemesince, davacı kadın tarafından sunulan bu delilin de dikkate alınıp hüküm kurulmasını isteyerek kararın bozulmasına hükmetti. Türk hukuk sisteminde temel kaide olarak hukuka aykırı delillerin ispat vasıtası olarak kullanılamayacağı belirtiliyor. Ancak en çok boşanma ve ceza davalarında karşılaşılan hukuka aykırı delillerle ilgili Yargıtay'ın boşanma davalarında esneklik tanıyabileceği belirtiliyor.

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Gizlice kaydedilen yazışma delil sayıldı
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