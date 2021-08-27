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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Gülhane’de havan mermisi bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gülhane’de havan mermisi bulundu
FATİH'TE bulunan Gülhane Parkı'nda kazı çalışması yapan ekipler patlamamış tarihi havan mermisi buldu. Fatih'te bulunan Gülhane Parkı'nda sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK ekipleri, kamera sistemlerine ait kabloları yenileme çalışması yaptığı esnada yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda patlamamış havan mermisi buldu. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler oradan uzaklaşarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Daha sonra mermi inceleme için götürüldü.
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Gülhane’de havan mermisi bulundu
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