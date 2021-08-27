Hırsızdan filmleri aratmayan soygun: Havalandırma deliğinden geçerek...

"YAKLAŞIK 30 BİN LİRA GİBİ BİR ZARAR VAR"



Telefoncu dükkanının kurumsal bir yapıda olduğu için akşam saat 20.30'da kepenkleri kapattığını söyleyen işletme sahibi Cihan Soyluçiçek, "Sabah 09.00'da burada çalışan kız dükkanı açtığında dağınıklıkları görüyor. Önce kapı kapalı olduğu için şüphelenmiyor. Sonra arkaya gidip baktığında havalandırmanın da kırıldığını görünce hemen beni aradı. Ben de geldim hemen polisi aradım. Ekipler çok kısa bir sürede geldi. Zaten bu olayın tamamen çözülmesi sadece 10 dakika sürdü. Bu da emniyet açısından ciddi bir başarı, kendilerine teşekkür ediyorum. Olaya hemen asayiş ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri hepsi geldi. Bir anda burası ana baba gününe döndü. Teknik seviş cihazları, müşteriden gelen cihazlar, garantiden gelen cihazlar ve tamiri bekleyen cihazlar olmak üzere kategorilendirdiğimiz cihazları çalmış. Bunların formlarının hepsi cihazların üzerinde olduğu için şu anda net bir bilgi çıkaramıyoruz. Çünkü ciddi anlamda kayıp var. Havalandırmadan giriyorlar. İddia bayisinde kepenk yok. Oradaki kapı camını kırıyorlar, ki kırdıkları cam da öyle sıradan bir cam değil, 10 milim bir cam, o camı nasıl kırdılar o da ayrı bir muamma. Camı kırıyorlar, kenara bırakıp oradan geçiyorlar. İçeride havalandırmayı da kırıyorlar. Vatandaşlar dışarıdan alarm sesini duyuyorlar ama tabii dükkanda hareket görmedikleri için oralı olmuyor. Biz sabah fark ettik. Yaklaşık 30 bin lira gibi bir zarar var. Henüz yakalanamadı polis kimliğini tespit etti" dedi.