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Giriş Tarihi: 27.8.2021 09:25

İki kardeşe kurşun yağdırdılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İki kardeşe kurşun yağdırdılar

Bursa’da 41 yaşındaki Akın B., ve 37 yaşındaki Bayram B. isimli kardeşler silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesinde yaşanan olayda, ağabey Akın B. ile kardeşi Bayram B. 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından adeta kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlar Akın B. ve Bayram B.'nin bacaklarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kardeşlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bacaklarından yaralanan ve kan kaybeden iki kardeşten Akın B Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesine, Bayram B ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde 10 adet boş kovan buldu. Kurşunların bazılarının çevredeki araçlara da isabet ettiği belirlendi. Bursa polisi kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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İki kardeşe kurşun yağdırdılar
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