İstanbul Afrika sıcağının etkisinde

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları ve küresel ısınma nedeniyle aşarı sıçaklar İstanbul'da insanları bunaltmıştı. Ellerinde su şişeleri ile serinlemeye çalışan vatandaşlar özellikle istiklal Caddesinde sıcaktan kaçarak gölgelik alanlara sığındılar. Sıcaktan serinlemeye çalışan çocuklar su havuzlarında vakit geçirdi. bunaltıcı havadan sıkılan insanların park ve yeşilliklerde uyuması dikkat çekti.

İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAKLAR İNSANLARI BUNALTTI

İstanbul Taksimde bayıltan sıcaklık 36 dereceye ulaşması ile birlikte sıcaklıktan bunalan vatandaşlar kendilerini Taksim durağının gölgeliklerine ve ağaçlık park alanlarına attı . Bunaltıcı ve aşarı sıcak nedeniyle serinletmeye çalışan insanlar çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştılar. Sicaklik ile birlikte su tüketimi de arttı. Taksim ve İstiklal Caddesinde yürüyen vatandaşların aşırı sıcaktan dolayı elerinde su şişeleri ile dolaşmaları dikkati çekti . Sıcaklarla birlikte İş yerinde su sevkiyatlarin yoğun olduğu da gözlerden kaçmadı.

İstanbul'da hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaşması sıcak ve yüksek nem insanların serinlemek için kendilerini park bahçelere ve Boğaz'a atmalarına neden oldu.

SICAKTAN BUNALANLAR BOĞAZ'A AKIN ETTİ

Asya'yı Avrupa'ya, Karadeniz'le de Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğaz'ı kentte yaşayanların yanı sıra il dışından gelenlerin ilk uğrak noktalarının başında geldi. Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan, Sarıyer sahil şeridinde bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştılar.

Her mevsim milyonları ağırlayan sahil şeridine serinlemek için gelenler, yanlarında getirdikleri şezlong, havlu ve portatif masalarla 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığında denize girerek sıcak saatlerde serinlemeye çalıştılar.

UZMANLAR ÖĞLE SAATİNDE SICAKTA KALMAYIN UYARISI YAPTI

Uzmanlar kronik hastaların öğle saatinde dışarı çıkmalarının tehlikeli olabileceğini belirtirken Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.