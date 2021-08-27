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Giriş Tarihi: 27.8.2021 10:31 Son Güncelleme: 27.8.2021 10:45

Konya'da kan donduran olay: 16 yaşında katil oldu!

DHA
Konya’da kan donduran olay: 16 yaşında katil oldu!

Konya'da korkunç bir olay gerçekleşti. Özgür Koyun (18) yolda karşılaşıp sigara istediği H.Y. (16) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak katledildi...

Kan donduran olay, saat 03.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi'nde meydana geldi. Özgür Koyun, bir arkadaşıyla birlikte gezerken iddiaya göre, yolda karşılaştığı H.Y.'den sigara istedi. H.Y.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., Özgür Koyun'u, göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Özgür Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özgür Koyun'un arkadaşının verdiği eşkal üzerine H.Y. mahallede yakalandı. H.Y., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Konya'da kan donduran olay: 16 yaşında katil oldu!
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