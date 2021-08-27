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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Kalp nakilli hastalar aşıyla koronayı yendi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kalp nakilli hastalar aşıyla koronayı yendi
Koronavırüsü ayakta atlatan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 1998'de ilk kalp nakli hastası Hamide Akman (53) ile 2009'da Türkiye'de ilk kez aynı anda hem kalp hem böbrek nakli olan Mehmet Ali Güler (41) aşı çağrısı yaptı. Nakilli oldukları için her gün düzenli ilaç almak zorunda kalan Akman ve Güler, "Herkes aşısını olsun" dedi. Akman "Aşılarımı zamanında olduğum için hastalığı ayakta atlattım. Herkese tavsiyem aşılarını olsunlar" dedi . Güler ise "Çift nakilli biriyim. Aşılı olduğum için bu hastalığı kolaylıkla atlattım" diye konuştu.
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Kalp nakilli hastalar aşıyla koronayı yendi
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