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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:19

Kayseri aşıda mavi kategoriye geçti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri aşıda mavi kategoriye geçti

Kayseri, 18 yaş üstü nüfusun 1 doz koronavirüs aşılama oranı yüzde 75'i geçmesi üzerine mavi kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İç Anadolu'da düşük risk hareketi Anadolu'nun kalbinden başladı" dedi.

Kayseri 1. doz koronavirüs aşılamasında yüzde 75'ii geçerek risk haritasındaki rengini sarıdan maviye döndürdü. Kayseri'nin mavi kategoriye geçtiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca Kayseri'yi tebrik ederek; "Kayseri risk haritasında artık Mavi. İlk doz aşı oranı %75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı Sarı. İç Anadolu'da düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinden başladı!" paylaşımında bulundu. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayseri'nin mavi kategoriye geçmesinde emeği olan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

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Kayseri aşıda mavi kategoriye geçti
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