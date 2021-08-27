Kayseri aşıda mavi kategoriye geçti

Kayseri 1. doz koronavirüs aşılamasında yüzde 75'ii geçerek risk haritasındaki rengini sarıdan maviye döndürdü. Kayseri'nin mavi kategoriye geçtiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca Kayseri'yi tebrik ederek; "Kayseri risk haritasında artık Mavi. İlk doz aşı oranı %75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı Sarı. İç Anadolu'da düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinden başladı!" paylaşımında bulundu. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayseri'nin mavi kategoriye geçmesinde emeği olan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.