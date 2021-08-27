’Doktorlar Çetesi’ 120 kilo zehirle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları ve özellikle gençleri zehirleyen uyuşturucu çeteleriyle mücadelesini aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına büyük bir darbe daha vurdu. İddialara göre; İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren ve İran uyruklu 6 kişiden oluşan bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Kendilerini suç dünyasında "Uyuşturucu Doktorları" ve "Doktorlar Çetesi" olarak tanıtan ve imal ettikleri uyuşturucu maddeleri satarak piyasaya sürmeyi hedefleyen çetenin 6 üyesi de uyuşturucu madde imal ederken operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



BÜTÜN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI



Çetenin üyelerinden 2'sinin kimyager oldukları ve çetenin içerisinde uyuşturucu imalatını söz konusu kişilerin yaptığı tespit edildi. İran'dan İstanbul'da getirildiği saptanan 120 kilo 300 gram "Likit Eroin" ele geçirildi. Eş zamanlı baskın düzenlenen adreslerde 13 şişe aseton, satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan iki hassas terazi ve iki baskı makinesi de bulundu. Çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.