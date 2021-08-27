Kovid-19’lu kadın ve eşi otobüste yakalandı

Tokat
'tan İzmir
'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale
'nin Delice
ilçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Telli Ç.'nin PCR testi pozitif, eşi K.Ç. ile yolculardan Buğra G.'nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift ve temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira, otobüs firmasına da 12 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. 3 kişi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. Riskli gruptaki yaşlı çift, "Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar gözünü sevdiğim" diyerek ekiplere dakikalarca dil döktü.