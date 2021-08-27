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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Kovid-19’lu kadın ve eşi otobüste yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kovid-19’lu kadın ve eşi otobüste yakalandı
Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice ilçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Telli Ç.'nin PCR testi pozitif, eşi K.Ç. ile yolculardan Buğra G.'nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift ve temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira, otobüs firmasına da 12 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. 3 kişi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. Riskli gruptaki yaşlı çift, "Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar gözünü sevdiğim" diyerek ekiplere dakikalarca dil döktü.
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Kovid-19’lu kadın ve eşi otobüste yakalandı
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