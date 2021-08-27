Kültür ve doğa turizminde öne çıktı

Aksaray
kültür ve turizm açısından zengin illerimizden biri. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 ilçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 175 köyü bulunuyor. Aksaray tarihine bakıldığında ise özellikle Orta Anadolu
bölgesinin her dönemde en önemli şehri olarak göze çarpıyor. İpek Yolu üzerinde merkez konumunda olması, Anadolu
'nun tam ortasında yer alması şehrin her devirde keşfedilmesine, yerleşke olmasına olanak tanımış. Evliyaların uğrak yeri ve evi olan bu şehir, gezilip görülmesi gereken noktalarıyla da göz dolduruyor. Müzelerden tarihi semtlere kadar keşfedilmeyi bekleyen Aksaray'da gezilmesi gereken yerler oldukça fazla. Kiliselerinin yanı sıra, mabetleri, peribacaları ve yer altı şehirleriyle ziyaretçilerine güzel anlar yaşatabiliyor. Öte yandan Aksaray Valiliği
de çok sayıda restorasyon ve yenileme yaparak şehre sahip çıkıyor. İşte şehirde görmeniz gereken yerlerden bazıları...
SÜMBÜLLÜ KİLİSE
HAKKINDA çok detaylı bilginin olmadığı Sümbüllü Kilise'nin 11 ile 12. yüzyılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Kilisedeki freskolar buranın önemli olduğunu gösteriyor. Meryem'in Ölümü ve Aziz Tasvirleri, Mikail
ve Cebrail Arasında Meryem tasvirleri, bu döneme kadar sağlam şekilde gelebilmiş. Aksaray'ın şehir merkezine 35 kilometre uzaklığında olan Sümbüllü Kilise'ye şehir merkezinden her saat toplu taşıma araçları gidiyor.
NORA ANTİK KENTİ
AKSARAY'DAKI Nora Antik Kenti de şehrin önemli simgelerinden biri. 30 yıl sonra çalışmaların yeniden başladığı Aksaray'daki Antik Mokissos Şehri'nde (Nora) yürütülen araştırma, haritalama ve mimari belgeleme çalışmaları tamamlandı. Nora Antik Kenti, Aksaray'a 30 kilometre mesafedeki Helvadere Kasabası sınırları içerisinde kalan Hasandağı'nın eteğinde geniş bir alanda yer alıyor. Antik kentte Roma ve Bizans döneminden kalma şehir kalıntılarına ulaşılmaktadır ve kent döneminde önemli bir askeri merkezdir. "Nora, Viranşehir
ve Mokisos" isimleriyle de anılan bölgenin geniş bir yaşam alanı olduğunu, antik kentin bulunduğu alanda ve özellikle yamaç kısımlarında önemli yapı kalıntılarının mevcut.
IHLARA VADİSİ
AKSARAY ili Güzelyurt
ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip. 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde, bünyesinde binlerce yaşam alanı bulunan Ihlara Vadisi, diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşımaktadır. Ihlara Vadisi'ni şekillendiren ve vadiye hayat veren Melendiz Nehri buradaki yaşamın ana kaynağı. Vadiyi çevreleyen kayaçların kolay yontulmasıyla oluşturulmuş yüzlerce kilise ve kaya oyma mekân, vadiyi dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline getirmiş durumda.