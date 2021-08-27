Meteroloji’den o bölge için uyarı... Sıcaklık artacak!

İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BAZI BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık