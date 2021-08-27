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Giriş Tarihi: 27.8.2021 09:39 Son Güncelleme: 27.8.2021 09:46

Meteroloji'den o bölge için uyarı... Sıcaklık artacak!

AA
Meteroloji’den o bölge için uyarı... Sıcaklık artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahminleri raporuna göre; ülke genelinde yağış beklenmediği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, iç ve kuzeybatı kesimlerde sıcaklık 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İşte bölgelere ve bazı illere göre hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BAZI BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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Meteroloji'den o bölge için uyarı... Sıcaklık artacak!
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