Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 27.8.2021 10:08

Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de karayolunda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak metrelerce savrulduktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale-Ankara karayolunun birinci kilometresinde Murat D. idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkarak metrelerce savrularak devrildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan yolculardan Sinem Y. ve Arda Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA