Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale-Ankara karayolunun birinci kilometresinde Murat D. idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkarak metrelerce savrularak devrildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan yolculardan Sinem Y. ve Arda Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.