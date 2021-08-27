MSKÜ’de aşı olmayan öğrencilerden PCR testi istenecek

Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi (MSKÜ) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüz Yüze Eğitim açıklaması yaptı. Koronavirüs tedbirleri alınarak yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağını duyurulan açıklamada, "Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapılan tüm birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında muhtemel sağlık risklerine karşı tüm önlemler alınarak Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açıklamaları doğrultusunda 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim-öğretime başlanacaktır." denildi.

Salgının seyrine göre çeşitli yöntemlere başvurulacağı belirtilen açıklamada, "Öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri dikkate alınarak bazı dersler uzaktan öğretim yöntemi kullanılarak harmanlanmış olarak yapılacak, bunun yanı sıra yüz yüze yürütülecek dersler seyreltilmiş gruplar halinde de yürütülebilecektir.

PCR TESTİ OKUL GİRİŞLERİNDE KONTROL EDİLECEK

şı yaptırmayan tüm öğrencilerin 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR test sonuçları okul girişlerinde düzenli olarak kontrol edileceği bildirildi. Duyuruda, "COVID-19 salgını kapsamında ülke genelinde alınan önlemlere uyularak Üniversitemizin tüm birimlerinde öğrencilerimizin yüz yüze eğitiminin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi ve sağlıklarının korunabilmesi için COVID-19 aşılarını eğitim-öğretimin başlayacağı 20 Eylül 2021'den önce tamamlamaları beklenmektedir. Aşı yaptırmayan tüm öğrencilerimizin 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR test sonuçları okul girişlerinde düzenli olarak kontrol edilecektir. COVID-19 salgınının seyrine göre ülke genelinde eğitim-öğretimi etkileyebilecek farklı kararların alınması halinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde eğitim öğretime ilişkin planlama alınacak yeni kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.