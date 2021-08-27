Mucize kurtuluşu anlattı

Dursun Arslan, yönetimindeki otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. Amasya Büyük Kızılca köyünde 10 gün önce hemzemin geçitte duran otomobili yük treninin altında kalırken son anda canını zor kurtaran sürücü Dursun Arslan (71), "Makiniste yavaşlayıp durması için el etmiştim" diye konuştu.

Hemzemin geçitte yük treninin geçmesini beklemeyip ikaz tabelalarına dikkat etmeyen otomobil sürücüsü canını zor kurtarırken, metrelerce sürüklenen otomobili ise hurdaya dönmesini seyretti.

Hızla gelen trenin makinistini yavaşlaması için elleriyle uyarmaya çalıştığına değinen 71 yaşındaki Arslan, "Çarpışmadan sonra makinist hemen yanıma gelip "Duracak imkânım yoktu. Bariyeri vur, kır, geç diye işaret ettim. Sen anlamadın' dedi. Yavaşlayıp durması için el etmiştim" diye konuştu.

"HER GÜN TORUNLARIMI YANINA ALIRDIM, O GÜN İYİ Kİ ALMADIM"

Yaptığının tehlikeli olduğuna değinen Arslan, "Birinci bariyeri açık olarak gördüm. Ben 30-40 yıllık şoförüm. Ne geçitlerden geçtim. Her gün torunlarımı yanına alırdım. O gün iyi ki almadım. Yoksa büyük bir facia olabilirdi. Bu bana büyük bir ders oldu. Bir daha hep dikkat edeceğim" şeklinde konuştu.