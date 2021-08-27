Muğla’dan çalındı Antalya’da çıktı! Bu manzara ekipleri bile şaşırttı!

Muğla'da oturan G.B., İle Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 2020 model otomobilinin çalındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin çekici ile Antalya'ya götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.