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Giriş Tarihi: 27.8.2021 09:15 Son Güncelleme: 27.8.2021 09:36

Oğlunu balkondan tüfekle vurdu!

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Oğlunu balkondan tüfekle vurdu!

Bolu’nun Gerede ilçesinde, tartıştığı babası tarafından evinin önünde tüfekle vurulan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı baba firar etti.

Olay, Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk babası Mehmet Doğançay (36) ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Doğançay kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Doğançay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Doğançay'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Doğançay oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü Doğançay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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Oğlunu balkondan tüfekle vurdu!
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