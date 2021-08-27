Ölüm buluşması

İstanbul
'da, aralarında 5 yıl önce kül tabağı fırlatma sonucu yaşanan bir yaralanma olayı sonrası husumet oluşan iki otel sahibi Şile
'de buluştu. Tartışma çıktı. Fadul P. belinden çıkardığı silahla ateş ederek 5 yıl önce kül tabağı fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine yol açtığını iddia ettiği Onur Abdullah İnak
'ı öldürdü. Olay, 23 Ağustos Pazartesi akşamı meydana geldi. İddiaya göre; otel işletmecisi Fadul P. ile bir başka otel işletmecisi Onur Abdullah İnak, İnak'ın işletmeciliğini yaptığı otelde buluştu. Aralarında husumet olan ikili, ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başladı, fakat yeniden tartışma çıktı. Bir süre sonra Fadul P., belinden çıkardığı silahla İnak'ın önce kafasına, ardından da vücuduna peş peşe ateş etti. İnak olay yerinde öldü. Katil zanlısı Fadul P. ise birlikte olay yerine geldiği arkadaşıyla otelden ayrıldı.
SAZLIKTA YAKALANDI
Drone yardımıyla aramalarını sürdüren jandarma, 16 saat sonra Fadul P.'yi sazlık alanda saklandığı yerde gözaltına aldı. Katil zanlısı Fadul P. tutuklandı.