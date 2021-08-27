Otomobil ağaca çarptı: Sözleşmeli erlerden biri öldü, ikisi yaralandı

Kaza, sabah 05.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan sözleşmeli erlerden Abdullah İşleyen (25) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.



Talha Andaç

Kazada sürücü İşleyen ile birlikte araçta bulunan Mehmet Öztürk (23) ve Talha Andaç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Talha Andaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Talha Andaç

Abdullah İşleyen'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.