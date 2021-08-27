Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 3’ü ağır, 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Bozova karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ahmet Demir yönetimindeki 16 CAJ 63 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi yakınlarında İshak Yaşar yönetimindeki 44 EJ 948 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, Ahmet Demir ve İshak Yaşar ile Neslihan Demir, Halil Demirak, Fehime Demirak ve Ayşe Yaşar yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.