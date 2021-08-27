Bugüne özel Cuma mesajları (27 Ağustos 2021) | Kısa, uzun, anlamlı, farklı, resimli Cuma mesajları ile “Hayırlı Cumalar”

En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli, Cuma mesajları ve sözleri şeklindeki araştırmalar sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. "Hayırlı Cumalar" veya "Cumanız Mübarek Olsun" yazılı çeşitli görsellerle birlikte en güzel Cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşarak sevdiklerinizle bugünün manevi huzurunu paylaşabilirsiniz. İşte 2021 Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri…
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.