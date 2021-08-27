Rus mankene kapkaç şoku

İstanbul Şişli
'de, 33 yaşındaki Rus
manken Elena S
.'nin çantasını çalıp kayıplara karışan kapkaççı Yasin B. (20) Asayiş Şube Müdürlüğü
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olay, Kınalı Keklik Sokağı
'nda geçen hafta sonu yaşandı. Giydiği tişört sayesinde yakayı ele veren ve 11 adet suç kaydı olan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin çantayı çalıp kaçtığı ve mankenin peşinden çaresizce koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntülerde kapkaççının hızla kaçtığı ve Elena S.'nin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Bir süre çantasının peşinden koşan manken, çaresiz bir şekilde sokak ortasında kalıyor. Yunus Emre KAVAK
/ SABAH