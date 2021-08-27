Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rus mankene kapkaç şoku
Giriş Tarihi: 27.8.2021

Rus mankene kapkaç şoku

Rus mankene kapkaç şoku
İstanbul Şişli'de, 33 yaşındaki Rus manken Elena S.'nin çantasını çalıp kayıplara karışan kapkaççı Yasin B. (20) Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olay, Kınalı Keklik Sokağı'nda geçen hafta sonu yaşandı. Giydiği tişört sayesinde yakayı ele veren ve 11 adet suç kaydı olan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin çantayı çalıp kaçtığı ve mankenin peşinden çaresizce koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntülerde kapkaççının hızla kaçtığı ve Elena S.'nin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Bir süre çantasının peşinden koşan manken, çaresiz bir şekilde sokak ortasında kalıyor. Yunus Emre KAVAK / SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus mankene kapkaç şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA