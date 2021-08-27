Saç teli ve kan lekesi sürücüyü yakalattı

Antalya'da önceki gece sanatçı İsmet Yücel'in trafik kazasında ölmesinin ardından polis MOBESE kamera görüntülerini incelemeye aldı. Üzerinde hayvan yükü bir kamyonu tespit etti. Plaka takip sisteminden kamyonetin Demre ilçesine gittiğini belirledi.



İsmet Yücel

ÖN CAMI DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI

Aracın izini süren polis İsmet Yücel'e çarpan aracı Demre ilçesinde kamyonetin ön camını değiştirirken yakaladı. Aracın ön camında olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı nicelemede İsmet Yücel'e ait kan lekesi ve saç telini tespit etti. Kamyonet polis otoparkına çekilirken araç sürücüsü Serafettin Akça gözaltına alındı. Polis kamyonetin plakasını ve araç sürücüsünün isminin savcılık aşamasından sonra basına verileceğini bildirdi.



İsmet Yücel

VURUP KAÇMIŞTI

Emekli orman mühendisi İsmet Yücel, yeni açılan Batı Çevre Yolu'ndan evine doğru seyir halinde iken arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir araç İsmet Yücel'e çarparak olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Son olarak geçen yıl şubat ayında 'Reaksiyon Ağaç Heykel' temalı sergisi açan Yücel'in sayısız ödülleri ve plaketi bulunuyor. Yücel'in cansız bedeni eşi, kızı ve sevenleri tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Nebiler Mezarlığı'na götürüldü. Burada gözyaşları arasında toprağa verildi.