Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişi öldü!



SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ARKADAŞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

İtfaiye ekiplerinin dere içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucu bulunan Demiralay, oluşturulan insan zinciri ile dere yatağından çıkarıldı. 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık çalışanı Hakan G., duruma ağır olan yaralının arkadaşı olduğunu fark edince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Talihsiz adam, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.