Sahte ehliyet çetesi adliyede

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nce yapılan saha çalışmalarında, bazı kişilerin sınava girmeden, sahte sürücü belgesi aldıkları belirlendi. Yapılan araştırmada, 2 şüphelinin aracılığı ile 20 bin lira karşılığında sahte ehliyet düzenlediği ortaya çıktı. Polis ekiplerince, 2 kişinin evlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekont, doktor raporları, sözleşme ve şahıslardan ne kadar para alındığına dair çetele ele geçirildi. Direksiyon ismi verilen operasyonda, şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G., ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliden 2'si polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edildi.