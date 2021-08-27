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Giriş Tarihi: 27.8.2021 16:21

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası 5 kişi yaralandı Bozova ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi civarında meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Şanlıurfa- Bozova yolu Kızlar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçların savrulmasıyla beraber içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevrede bulanan vatandaşlar tarafından olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırıldı. aza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
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