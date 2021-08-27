Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Şanlıurfa- Bozova yolu Kızlar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçların savrulmasıyla beraber içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevrede bulanan vatandaşlar tarafından olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırıldı. aza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.