Şeftaliyi hasat edip ihtiyaç sahiplerine yolladılar

Sürdürülebilir gıda zincirinin sağlanması, Türkiye'de gıda bankacılığının yayılması için gönüllülük ve sosyal sorumluluk esasının şart olduğunun altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dikkat çekiyor. Uçak, "BM'nin açıkladığı bu yeni dönem ile artık başarının tanımı değişti. Başarı; salt ekonomik değil, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye sağladığımız sosyal faydayla doğru orantılı. Taze meyve sebze sektöründe yüzde 50'lere varan kayıp, ciddi anlamda bir israf. Gönüllü Son Hasat Projemiz ile çiftçisinden mühendisine, öğrencisinden toplumun her kesiminde gıda farkındalığını yaratmaya devam ediyoruz. İlk etkinliğimiz İzmir'in Kınık ilçesindeydi. İkinci durağımız olan Selçuk'a; 50'den fazla öğrencimiz değişik illerden geldi. İçlerinde Suriye, Çad gibi farklı ülkelerden gelip Türkiye'de okuyan ve projenin bütün adımlarında yer almayı planlayan gençlerimiz var. Projemiz ile gençlerimiz hem dalında kalan tarım ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere sunuyor hem de gıda israfının önüne geçiyor. Bu başarı tablosu bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

153 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Uçak, 2020 yılında Türkiye geneli şeftali ve nektarin ihracatının yüzde 69 ivmeyle 153 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2021 yılı 1 Mayıs-25 Ağustos itibariyle de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 142 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekleyerek, "Sadece ihracat değil, bu projenin üretim ayağında da gençlerimize çok faydası var. Amacımız ülkemizdeki kolektif aklı uyandırmak ve gıda güvenliğini önceleyen ulusal bir bilinç inşa etmek." dedi.