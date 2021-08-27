Şişli’de korku dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadı!

Merkez Mahallesi Hanımefendi Sokakta bulunan apartman dairesinde yapılan tadilat çalışması saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk anda müdahale eden usta başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Binayı dumanlar sararken apartman sakinleri de zor anlar yaşadı.