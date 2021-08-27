Son dakika | Rus mankenin kapkaççı takibi! Görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA RUS MANKEN KAPKAÇÇISINI BÖYLE KOVALADI

Şişli Kınalı Keklik sokak civarında geçtiğimiz hafta sonu gündüz saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Rus manken Elena S. (33) tek başına sokakta ürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı. İçerisinde 20 bin liralık cep telefonu ev anahtarı, izin belgesi ve muhtelif kartları ile birlikte çalınan çantasının peşinden koşan genç kadın bir türlü yakalayamadı. Kapkaççı dakikalar içerisinde kayıplara karıştı.