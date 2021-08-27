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Giriş Tarihi: 27.8.2021 08:44 Son Güncelleme: 27.8.2021 09:13

Son dakika: Konya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Son dakika: Konya’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Son dakika haberine göre: Konya’da hafif ticari araç ile patlayıcı yüklü TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken,2 kişide yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi.

Konya'da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR'la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...



Edinilen bilgiye göre İsmail Yılmaz (48) idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tırın kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Hacı Ocak idaresindeki 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.



Kazda hafif ticari araç sürücüsü Ocak ile birlikte araçta bulunan Fatma Ocak, Mesut Ocak, Asude Ocak, Feyzanur Kaba ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.



Ticari araçtan yaralı kurtulan Nisanur Ocak ile tır sürücüsü Yılmaz ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Tedavisi tamamlanan sürücünün gözaltına alındığı belirtildi. Patlayıcı maddenin yola dökülmesi üzerine karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Son dakika: Konya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü
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