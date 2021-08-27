Son dakika: Konya’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi.
Konya'da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR'la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Edinilen bilgiye göre İsmail Yılmaz (48) idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tırın kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Hacı Ocak idaresindeki 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazda hafif ticari araç sürücüsü Ocak ile birlikte araçta bulunan Fatma Ocak, Mesut Ocak, Asude Ocak, Feyzanur Kaba ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.