Sultangazi’de yüksek sesli müzik kavgasına polis müdahale etti

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler bundan şikayet etti.

Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yetersiz kaldı.