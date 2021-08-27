‘Taksiciyle uğraşmayı bırak, trafiğe bak’

İSTANBUL
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı'da yapıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyüp Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti. İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir de "İstanbul'da doluluk oranı yüzde 46, Avrupa
'da ise bu oran yüzde 65'tir. Bu açıdan yolcuyla taksiciyi buluşturacak aplikasyon önemli. İki buçuk sene oldu göreve geldiğiniz ve bir aplikasyonun bunca zaman bitirilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu. Yapılan tartışmaların ardından İBB'nin bin yeni taksi teklifi 11'e karşı 16 oyla reddedildi. Barış SAVAŞ