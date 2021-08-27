Tarihi eser kaçakçısı edebiyat öğretmeninin evinden servet çıktı

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturmadaysa çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgüt lideri Abdulsamet Kavran'ın, edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı okuldan istifa edip, tamamen tarihi eser kaçakçılığına odaklandığı öğrenildi. Kavran'ın, suçtan elde ettiği gelirle lüks bir hayat sürdüğü, Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'da yıllığı 50 bin liradan 2 katlı villada yaşadığı, olası bir polis baskınına karşı da binayı güvenlik kamerası sistemiyle donattığı öğrenildi.

KASADAN HAZİNE ÇIKTI

Kavran'ın, villadaki çelik kasasından da 36 bin 600 Euro, bin 400 Türk Lirası, 190 İngiliz sterlini, 60 İsviçre Frankı ile birlikte piyasa değeri yaklaşık 110 bin lira olan; 3 adet Adana burması, 3 altın küpe, 5 altın yüzük, bir çift damla küpe, 4 adet çeyrek altın, bir adet yarım altın, bir adet ata altın, 3 adet altın bilezik, bir adet altın künye, bir adet altın kolye ucu, 2 adet altın zincir, 2 adet gümüş yüzük, 2 adet gümüş kolye, bir adet de zümrüt kolye ucu çıktı.