Tarihi eser kaçakçısı edebiyat öğretmeninin evinden servet çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, suçtan elde edilen gelire yönelik olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu gerçekleştirip, Abdulsamet Kavran liderliğindeki şebekeyi, 10 Ağustos'ta 30 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertti. 'Anadolu' adı verilen operasyonda; Kavran ile birlikte 79 kişi yakalandı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 62 milyon lira olan ve farklı dönemlere ait 23 bin 203 adet tarihi eser ele geçirildi. Zanlılardan 36'sı emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 43 kişiden Abdulsamet Kavran ve emekli polis Zorlu Yıldırım birlikte 12 kişi tutuklandı, 31 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Yürütülen soruşturmadaysa çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgüt lideri Abdulsamet Kavran'ın, edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı okuldan istifa edip, tamamen tarihi eser kaçakçılığına odaklandığı öğrenildi. Kavran'ın, suçtan elde ettiği gelirle lüks bir hayat sürdüğü, Adana'nın merkez ilçesi Sarıçam'da yıllığı 50 bin liradan 2 katlı villada yaşadığı, olası bir polis baskınına karşı da binayı güvenlik kamerası sistemiyle donattığı öğrenildi.
KASADAN HAZİNE ÇIKTI
Kavran'ın, villadaki çelik kasasından da 36 bin 600 Euro, bin 400 Türk Lirası, 190 İngiliz sterlini, 60 İsviçre Frankı ile birlikte piyasa değeri yaklaşık 110 bin lira olan; 3 adet Adana burması, 3 altın küpe, 5 altın yüzük, bir çift damla küpe, 4 adet çeyrek altın, bir adet yarım altın, bir adet ata altın, 3 adet altın bilezik, bir adet altın künye, bir adet altın kolye ucu, 2 adet altın zincir, 2 adet gümüş yüzük, 2 adet gümüş kolye, bir adet de zümrüt kolye ucu çıktı.
EŞİ VE BABASININ HESAPLARI
Abdulsamet Kavran'ın, yasadışı yollarla yurtdışına çıkartıp satışını gerçekleştirdiği tarihi eserlerden gelen parayı, eşi Rahime Kavran ve babası Mehmet Kavran ile birlikte yakınlarının hesapları üzerinden akladığı bilgisine de ulaşıldı. Örgüt liderinin, operasyonda el konulan lüks cipiyle tarihi eserleri bizzat kendisinin yurtdışına kaçırdığı, eserleri de araçtaki yedek lastiğin içine gizlediği ortaya çıktı.