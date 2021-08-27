Türk kaptan Ahmet Akdeniz’in ağabeyi konuştu: Soruşturmalar devam ediyor!

'KARDEŞİMİ EN SON 5 AY ÖNCE GÖRMÜŞTÜM'



Kaptan Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, kardeşinin ölümünün ardından şunları söyledi: "Kardeşimi en son 5 ay önce görmüştüm. 2 gündür de izne gelmek için hazırlıklar yapıyordu. Biz de geleceği için heyecanlıydık. Aslında izne çıkması biraz gecikti. İnternet üzerinden iki günde bir görüşüyorduk. Kendisi de çok heyecanlıydı. Dün sabah saatlerinde haberi aldığımızda şok geçirdik. Annem ve babam daha kendine gelemedi. Soruşturmalar halen daha devam ediyor. Aldığımız bilgiye göre perşembe günü cenazeyi teslim almayı bekliyoruz."