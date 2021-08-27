Türkiye’nin en büyük krater gölü çevresinde yangın

Avrupalı Seçkin Destinasyonları Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, birçok canlıya ev sahipliği yapan, Nemrut Dağı Kalderasında dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf edildi. Kontrol altına alınan yangın bugün öğlen saatlerinde rüzgarında etkisiyle yeniden başladı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Çalışmaları en başından beri takip eden Tatvan Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin şunları söyledi:
"Dün akşam 16.35 saatlerinde 112'den bir yangın ihbarı aldık. Hemen olay yerine gelip yangına müdahalede bulunduk. Geldiğimizde bir örtü yangını olduğunu gördük. Sarp bir arazi olduğu için arazözlerle müdahale edemedik. İşçi gücüyle müdahale ettik. Yaklaşık 1 saat sonra yangını kontrol altına aldık. Akşam 20.30'da yangını söndürdük.
Olası bir yangına karşı bir ekip bıraktık. Gün boyu ekiplerimiz buradaydı. Fakat arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazözlerle çok müdahale edemedik. Bu nedenle bugün havanın da rüzgarlı olması nedeniyle yangın yanan alanda yeniden başladı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alan yandı. Yanan alanda ağaçlara bir zarar gelmedi. Tamamen örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Yangını tekrardan kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."