Türkiye’nin en büyük krater gölü çevresinde yangın

Olası bir yangına karşı bir ekip bıraktık. Gün boyu ekiplerimiz buradaydı. Fakat arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazözlerle çok müdahale edemedik. Bu nedenle bugün havanın da rüzgarlı olması nedeniyle yangın yanan alanda yeniden başladı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alan yandı. Yanan alanda ağaçlara bir zarar gelmedi. Tamamen örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Yangını tekrardan kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."