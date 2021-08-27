Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 27.8.2021 19:06

Uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polis, otomobille uyuşturucu taşıyan bir kişiyi yakaladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Antalya'dan Alanya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi ihbar üzerine durdurulan aracında uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Alanya'ya uyuşturucu madde getireceği istihbaratı aldığı A.Y. (31) isimli şüphelinin aracını takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 1,40 gram sentetik Kannabinoid, 1,16 gram esrar, 18 adet Lyrica hap ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.Y 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA