Uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Antalya'dan Alanya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi ihbar üzerine durdurulan aracında uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Alanya'ya uyuşturucu madde getireceği istihbaratı aldığı A.Y. (31) isimli şüphelinin aracını takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 1,40 gram sentetik Kannabinoid, 1,16 gram esrar, 18 adet Lyrica hap ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.Y 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.