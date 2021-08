Yangınla mücadelede başarılı bir sınav verildi!

Bu yıl Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Antalya ve Muğla illerimizde Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan orman yangınları yüz yıllık ormancılık tarihinde emsali görülmemiş bir afet haline gelmiş ve önemli can, mal ve orman kayıplarına neden oldu. Yaşanan sorunun çözümüne yönelik Orman Mühendisleri Odası (OMO) tarafından Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu Ön İnceleme Raporu Yayınlandı.

Sahadan yapılan tespitler doğrultusunda hazırlanan rapor hakkında konuşan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz şunları söyledi: "28 Temmuz'da başlayıp 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan Akdeniz ve Ege bölgemizdeki yangınlar 56 ilde 302 orman alanında 247 ziraat alanda olmak üzere 549 noktada meydana gelmiştir. Türkiye'de nemin yüzde 30 Sıcaklığın 30 santigrat seviyesinde rüzgâr hızının da saatte 30 km olduğu durumlarda orman yangınları için kırmızı alarm verilir. Akdeniz ve Ege bölgemizden başlayıp 56 ilimizde cereyan eden yangınlarda nemin yüzde 9 seviyelerine kadar indiği, sıcaklığın 40 derece seviyelerinde seyrettiği rüzgâr hızının da 50 kilometrenin üzerine çıktı. Bir dönemde 16 günlük bir zaman diliminde bu 549 noktadaki yangın kontrol altına alınmıştır. Buda şunu göstermektedir ki Orman Genel Müdürlüğü ve Ateş Savaşçısı orman mühendisi memur ve işçilerimiz bu noktada başarılı bir sınav vermişlerdir. Bu konuda Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu çalışmalarını başlatmış olup çalışmaları sonucunda çıkan olan raporu gerek ülkemizin gerekse tüm Doğa Çevre ve Orman sevgisine sahip kamuoyunun bilgisine sunduk."

KAMUOYUNDA ÇOKÇA TARTIŞILAN KONULAR VE CEVAPLAR ŞU ŞEKİLDE:

*Çıkan Orman yangınlarına orman teşkilatınca hızlı ve etkin müdahale edilmediği;

Ülkemizde orman yangınları ile mücadele görevini yıllardır Orman Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu Genel müdürlük her türlü alt yapısını bu görev kapsamında kurmuş ve geliştirmiştir. Öncelikle, Orman Bilgi Sistemini (ORBİS) kurmuş ve yangın yönetim sistemini de bu yapı üzerine entegre etmiştir. Kurulan bu yangın yönetim sistemi yeni gelişim ve teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. Bu sistemle yangına müdahale sürelerinin ortalama 45-50 dakikalardan 15 dakikanın altına düşürüldüğü görülmüştür.

*Hava araçlarının ve özellikle de uçakların yetersiz olduğu konusu;

Ülkemizin dağlık ve kırık arazi yapısı dolayısıyla, orman yangınlarına havadan müdahale edilmesinde en doğru hava aracının helikopter olduğuna karar verilmiş ve geçmişten bu yana ağırlıklı olarak helikopter kullanılmıştır. Helikopterler her yerden su alabilen, her yere konuşlanabilen, yangın ekiplerinin yangın mahalline intikalini sağlayabilen ve kurtarma çalışmalarında da kullanılabilen manevra kabiliyeti yüksek hava araçlarıdır. Bu konseptte paralel olarak her 5 km de bir olmak üzere 4150 adet yangın havuz ve göletleri yapılarak suya ulaşım ve etkinlik arttırılmıştır. Bundan dolayı yangınla mücadelede helikopter ağırlıklı politika izlenmesi yerinde bir karardır. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında da helikopter sayısı ve kapasitesinin de önemli ölçüde artırıldığı görülmüştür.

*Yanan alanların imara açılacağı konusu;

Ülkemizde yangına hassas alanların tamamının orman kadastro çalışmaları tamamlanmış, sınırları belirlenmiş ve tescil edilmiştir. Bu alanların başka bir amaçla kullanılması hukuken mümkün değildir (Anayasa 169. md.) Yanan alanların orman dışı amaçla kullanıldığına dair bu güne kadar bir örnekte bulunmamaktadır. Bu yöndeki ifadeler kötü niyetli değilse bile gerçeği yansıtmaktan uzaktır.

*Orman yangınları ile orman alanlarımızın azaltılacağı konusu;

Yıllardır, çeşitli sosyal medya platformlarında, orman yangınları paralelinde ülkemizdeki orman varlığımızın azaldığı kaygısı pompalanmaktadır. FAO dünyada orman varlığını artıran ilk üç ülkeden birisinin Türkiye olduğunu kabul etmekte iken kim hangi bilimsel veriye ve envantere dayanarak bunu iddia etmektedir. Ülkemizde her 10 yılda bir orman envanterleri yenilenmektedir. Bu envanterlerde orman varlığımızın hem alansal olarak hem de ağaç serveti olarak arttığı görülmektedir. Ülkemizi bu yöndeki yanlış bilgilerle küçük görmeye ve göstermeye kimsenin hakkı olmamalıdır.