1.8 milyon yeni iş potansiyeli ortaya çıkıcak

Dijital çağ beraberinde birçok yetenek dönüşümünü de ortaya çıkardığını belirten Nihal Temur "Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin birçok sektörde sayısız işi dönüştürmesi ve yenilerini yaratması bekleniyor. Türkiye'de 2030 senesi itibarı ile çoğu teknoloji alanında olmak üzere şu an belki de kimsenin aklına gelmeyecek 1,8 milyon kişilik yeni iş potansiyeli ortaya çıkacak. En yüksek otomasyona uğrayacak sektörler üretim, madencilik ve ziraat alanları olacak" dedi.
1.1 MİLYAR SERBEST ÇALIŞAN
İş dünyasında yaşanan değişikliklere de vurgu yapan Nihal Temur "Özgürlük sosyal hayatımızda ne kadar vazgeçilmez bir kavram ise iş ortamı için de o kadar önemli hale gelmeye başladı. Bu durumla birlikte de birçok yeni iş kolu ortaya çıktı. Dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyar serbest meslek çalışanı olduğuna değinen Nihal Temur "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde serbest meslek yapmakta ve bu kitlenin yüzde 75'i şu anki düzenlerinden asla vazgeçmek istemediklerini belirtiyor. Bu durum net bir şekilde gösteriyor ki artık bireyler kurumlardan bağımsız bir şekilde özgürce kendi işlerini yapmak istiyorlar" dedi. Dünyadaki çalışma yapısındaki farklılaşmaya dikkat çeken Nihal Temur "Her 3 şirketten biri işlerini dışardan halletmek üzere serbest meslek hizmetleri veren sitelere yöneliyor. Bu sayede çok daha geniş yelpaze de hizmet sağlayıcı ile buluşuyorlar, coğrafi sınırlarını ortadan kaldırıyorlar ve aynı zamanda maliyetlerini de ciddi anlamda düşürüyorlar'' diye konuştu.
21 MİLYONU ETKİLEYECEK
Nihal Temur sözlerini şöyle sürdürdü: ''Teknolojilerin yalnızca insanların yapabileceğini düşündüğümüz şeyleri yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bu işleri giderek daha fazla insanüstü bir performans düzeyinde yapabileceği yeni bir dijital çağın eşiğindeyiz. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin benimsenme hızı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, araştırmalar küresel ölçekte bu teknolojileri benimsemenin dünya ekonomisinin yüzde 50'sini etkileyebileceğini gösteriyor. Türkiye genelinde 21 milyon çalışanın mevcut işlerinde çalışmaya devam ederken yeni teknolojileri öğrenerek becerilerini geliştirmesi gerecek. Türkiye'de 2030 yılında öngörülen yetenek dönüşümü gerçekleşirse en büyük değişimin yüzde 63 ile teknolojik becerilerde olması bekleniyor. Sosyal becerilerin yüzde 22 ve üst bilişsel becerilerin yüzde 7 artması beklenirken, temel bilişsel becerilerin yüzde 10 ve fiziksel becerilerin sırasıyla yüzde 10 ve 8 oranında azalacağı tahmin ediliyor" Temur "Her ülkenin teknolojiye adaptasyonu sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı farklılıklar gösteriyor. Türkiye'deki mesleklerin sadece yüzde 2'si tamamen otomatikleştirilebilirken, işlerin yaklaşık yüzde 60'ı en az yüzde 30 otomatikleştirilebilir faaliyetlere sahip'' diye konuştu.