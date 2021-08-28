1.8 milyon yeni iş potansiyeli ortaya çıkıcak

Dijital çağ beraberinde birçok yetenek dönüşümünü de ortaya çıkardığını belirten Nihal Temur "Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin birçok sektörde sayısız işi dönüştürmesi ve yenilerini yaratması bekleniyor. Türkiye'de 2030 senesi itibarı ile çoğu teknoloji alanında olmak üzere şu an belki de kimsenin aklına gelmeyecek 1,8 milyon kişilik yeni iş potansiyeli ortaya çıkacak. En yüksek otomasyona uğrayacak sektörler üretim, madencilik ve ziraat alanları olacak" dedi.

1.1 MİLYAR SERBEST ÇALIŞAN

İş dünyasında yaşanan değişikliklere de vurgu yapan Nihal Temur "Özgürlük sosyal hayatımızda ne kadar vazgeçilmez bir kavram ise iş ortamı için de o kadar önemli hale gelmeye başladı. Bu durumla birlikte de birçok yeni iş kolu ortaya çıktı. Dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyar serbest meslek çalışanı olduğuna değinen Nihal Temur "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde serbest meslek yapmakta ve bu kitlenin yüzde 75'i şu anki düzenlerinden asla vazgeçmek istemediklerini belirtiyor. Bu durum net bir şekilde gösteriyor ki artık bireyler kurumlardan bağımsız bir şekilde özgürce kendi işlerini yapmak istiyorlar" dedi. Dünyadaki çalışma yapısındaki farklılaşmaya dikkat çeken Nihal Temur "Her 3 şirketten biri işlerini dışardan halletmek üzere serbest meslek hizmetleri veren sitelere yöneliyor. Bu sayede çok daha geniş yelpaze de hizmet sağlayıcı ile buluşuyorlar, coğrafi sınırlarını ortadan kaldırıyorlar ve aynı zamanda maliyetlerini de ciddi anlamda düşürüyorlar'' diye konuştu.