Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos resmi tatil mi? Bu sene Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 28.8.2021 07:02 Son Güncelleme: 28.8.2021 07:02

30 Ağustos resmi tatil mi? Bu sene Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos resmi tatil mi? Bu sene Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için ülkemizde her yıl kutlanan ulusal bayram olarak bilinen Zafer Bayramı’na az bir zaman kaldı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasının ardından bu tarih ülkemiz için önemli ve anlamlı günler arasında yerini alıyor. Öte yandan “30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?” sorularının yanıtları da araştırılıyor. Peki; 30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Yılın en anlamlı ve özel günleri arasında yerini alan Zafer Bayramı'na kısa bir süre kala "30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?" sorularının yanıtları merak edilir hale geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak amacıyla her yıl kutlanan ulusal bayram olarak biliniyor. "30 Ağustos resmi tatil mi? Bu yıl Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
30 Ağustos resmi tatil mi? Bu sene Zafer Bayramı 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA