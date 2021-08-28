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Giriş Tarihi: 29.8.2021 00:41

Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA
Adıyaman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Süleyman K. idaresindeki 16 CEA 63 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile Emine Zuhal S. idaresindeki 06 BOT 231 plakalı Wolksvagen marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Elif Sude K., Yüsrea K., Zehra Gamze A. ve Hülya Ö. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AYNI GÖLGEDE SÜREKLİ KAZALAR YAŞANIYOR

Öte yandan Beşpınar Mesire alanı yol ayrımının ışıksız ve karanlık olmasından dolayı sürekli kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, duruma tepki göstererek belirtilen bölgenin aydınlatılmasını istediler.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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