Adıyaman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Süleyman K. idaresindeki 16 CEA 63 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile Emine Zuhal S. idaresindeki 06 BOT 231 plakalı Wolksvagen marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Elif Sude K., Yüsrea K., Zehra Gamze A. ve Hülya Ö. yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AYNI GÖLGEDE SÜREKLİ KAZALAR YAŞANIYOR
Öte yandan Beşpınar Mesire alanı yol ayrımının ışıksız ve karanlık olmasından dolayı sürekli kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, duruma tepki göstererek belirtilen bölgenin aydınlatılmasını istediler.