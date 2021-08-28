Adıyaman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.