AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Ağustos 2021 Cumartesi: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi araştırmaları sabah saatleri itibarıyla başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından verilen bilgiler doğrultusunda vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisine ulaşabiliyorlar. Ülkemizde sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle güncel liste merak edilirken 28 Ağustos Cumartesi bugüne ait son depremler listesi de yayınlandı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.28 04:32:32 34.3895 26.2673 20.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.28 03:01:25 36.4538 27.1878 15.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.28 02:39:47 38.3770 38.8387 13.7 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2021.08.28 02:22:54 37.8213 26.9602 6.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.28 01:59:40 36.4028 27.0862 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.28 01:55:42 36.3793 27.1640 14.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.28 01:45:08 36.5793 27.2208 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.28 01:42:28 37.1483 23.0352 9.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.08.28 01:24:50 35.1200 27.4152 9.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.28 00:25:04 38.4358 30.3950 5.0 -.- 1.5 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.08.28 00:15:58 37.4955 26.8595 3.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ – KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SON DEPREMLER LİSTESİ – AFAD İÇİN TIKLAYINIZ