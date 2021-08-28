Alanya’ya otomobille uyuşturucu getiren 1 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya'dan Alanya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Narkotik ekipleri A.Y. (31) isimli şahsın kullandığı aracı Oba Mahallesi, Karakocalı Sokak üzerinde durdurdu. Araçta yapılan arama neticesinde 20 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 1,40 gram sentetik Kannabinoid, 1,16 gram esrar, 18 adet Lyrica hap maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Y 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü. şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.