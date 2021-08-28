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Giriş Tarihi: 28.8.2021 18:32 Son Güncelleme: 28.8.2021 18:32

Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren 1 kişi tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’ya otomobille uyuşturucu getiren 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde  polis otomobille uyuşturucu getiren 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya'dan Alanya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Narkotik ekipleri A.Y. (31) isimli şahsın kullandığı aracı Oba Mahallesi, Karakocalı Sokak üzerinde durdurdu. Araçta yapılan arama neticesinde 20 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 1,40 gram sentetik Kannabinoid, 1,16 gram esrar, 18 adet Lyrica hap maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Y 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü. şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren 1 kişi tutuklandı
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