Antalya’da dehşet anları: Yardıma giderken hastanelik oldular

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Sayman yönetimindeki motosiklet, kontrolsüz kavşakta Yunus Emre Özdemir yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sayman yaralandı. Sayman'ın yardımına diğer aracın sürücüsü Özdemir ile çevredeki Ferhat Baran ile Azeri uyruklu Şamil İslam Aghaliye koştu. Bu sırada sürücüsünün ismi belirlenemeyen minibüs, yaralı sürücü ile yardımına koşanlara çarptı. 4 kişi, yaklaşık 10 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Sayman ve Aghaliye Manavgat Devlet Hastanesi'ne, Özdemir ve Baran da özel hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Sayman yoğun bakıma alındı.