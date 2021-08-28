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Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:31

Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza

MEHMET AL MEHMET AL
Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza

Antalya'nın Alanya İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle aniden yola çıkan çıkan 15 yaşındaki çocuğa ticari taksi çarptı. Kazada dizinden yaralanan çocuğun telefonla ailesini aradığı anlar duygulandırdı.

Kaza Atatürk Caddesi İmtihan Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Mola Kavşağı İstikametinden gelen 07 H 0315 plakalı ticari taksi imtihan sokak üzerinde aniden yola çıkan 15 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı.

Kazada yaralanan 15 yaşındaki çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Olayın etkisi ile kısa süreli şoka giren çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri dizinden yaralanan genç tedavi edildi. genç çocuk daha sonra telefonla ailesini arıyarak kaza geçirdiğini söyledi. genç çocuk tedbir amacıyla ambulansla Özel hastaneye kaldırıldı.



Ticari taksi sürücüsü yavaş yolda giderken bisikletli gençle karşıya karşıya geldiğini frene basarak durduktan sonra Bisikletli gençin kendisine çarptığını söyledi.

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Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza
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