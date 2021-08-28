Arkadaşları için canını hiçe saydı

İspanya
açıklarındaki Liberya bayraklı gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen 41 yaşındaki kaptan Ahmet Akdeniz'in acı haberi, memleketi Giresun
'un Eynesil
ilçesindeki evine ulaştı. Arkadaşlarını kurtarmak için tank temizliği yapılan bölüme koşan ve kendisi de zehirlenerek hayatını kaybeden Kaptan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Kaptan Akdeniz, 8 çocuklu bir ailenin 8'inci çocuğuydu. Ağabey Hüseyin Akdeniz, "Ölüm haberi bizi yıktı. Yolunu gözlüyorduk" dedi.
'İKİ GÜN SONRA GELECEKTİ'
İstanbul merkezli Akar Deniz Taşımacılığı işletmesindeki Liberya bayraklı "Global Lake" isimli gemide, İspanya açıklarında seyrederken gemi kaptanı da dahil olmak üzere 2'si Türk, biri Gürcü 3 denizci yaşamını yitirdi. Kargo tank kontrolü yapılması sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti. Usta gemici Hüseyin Eryılmaz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaptan Akdeniz'in acı haberi, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 17 yıllık denizci olan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.
'YOLUNU GÖZLÜYORDUK'
Kardeşiyle en son 5 ay önce yüz yüze görüştüğünü, kazanın yaşanmasından saatler önce ise telefonla haberleştiklerini söyleyen ağabey Hüseyin Akdeniz, "Ölüm haberi bizi yıktı. İki gün sonra izne gelecekti. Yolunu gözlüyorduk. Gemide tank temizlenirken mürettebattan baygınlık geçirenler olunca kurtarmak için tankere girmiş. Ancak başaramadı" dedi. İki Türk denizcinin cenazelerinin İspanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Perşembe günü Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi. Öte yandan gemideki kazada hayatını kaybeden Gürcü usta gemici Mindia Gatenadze'nin eşinin de 2 aylık hamile olduğu, bu durum nedeniyle henüz kendisine haber verilemediği öğrenildi.