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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi koronadan öldü

DHA
Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi koronadan öldü
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos'ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi. Ölen üç kişinin aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.
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Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi koronadan öldü
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