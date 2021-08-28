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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:43

Balıkçı barınağında erkek ceset bulundu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Balıkçı barınağında erkek ceset bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağı mendireğinde balık avladığı düşünülen vatandaşın suda cesedi bulundu.

Sabah saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi Balıkçı barınağı içerisinde kıyıya vuran erkek cesedi görülmesi güvenlik güçlerini ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Balıkçı Barınağının dış kayalıklarına karma ekiplerle olay yerine intikal edildi. Bahse konu maktulün üzerinden çıkan kimlik kontrolünde 38 yaşında Süleyman Yıldız olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ise misina, balık tutma malzemelerine rastlandı.

Sahil Güvenlik botları yardımıyla suda çıkartılan ceset cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili Emniyet tahkikat başlattı.

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Balıkçı barınağında erkek ceset bulundu
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