Balıkçılara aşı olun çağrısı

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de sona erecek avlanma yasağının ardından denize açılmaya hazırlanıyor. Teknelerini bakıma alan ve ağlarını gözden geçirip eksiklerini gideren balıkçılar 1 Eylül gecesi "Vira bismillah" diyecek. Samsun
Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Samsun'da 600'e yakın teknenin denize açılacağını söyleyerek, "Teknelerimizde 50 binin üzerinde insan çalışacak. Tüm arkadaşlarımızdan aşılarını olmalarını istiyorum. Çünkü, bir teknede yaklaşık 45 kişi çalışıyor. Bir kişide Kovid-19 çıkarsa 44 kişi de karantinaya alınacak. Ailelerini bu işten geçindiren arkadaşlarımıza yazık değil mi? İstavrit, çinekop, barbun ve bol miktarda hamsi olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık Şube Müdürü Bayram Sancar ise iyi bir balık sezonu düşündüklerini belirtti.