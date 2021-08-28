Başkan Malkoç: Aşısız teknelere gelmeyin

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Samsun'da 600'e yakın teknenin 1 Eylül tarihinde denize açılacağını söyledi. Malkoç, " Bu sezon teknelerimizde balıkçısından aşçısına kadar 50 binin üzerinde insan çalışacak. Başkanları olarak tüm arkadaşlarımızdan aşılarını olmalarını istiyorum. Aks i takdirde bir teknede yaklaşık 45 kişi çalışıyor. Bir kişide korona çıkarsa 44 kişi de karantinaya alınacak. Ailelerine bu işten geçindiren arkadaşlarımıza yazık değil mi?. Bunun için gerekli önlemleri alacağız" dedi.