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Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:31

Başkan Malkoç: Aşısız teknelere gelmeyin

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Başkan Malkoç: Aşısız teknelere gelmeyin

Karadeniz’de 1 Eylül tarihinde açılacak olan balık avlanma sezonu öncesi balıkçılar teknelerine ve ağlarına son bakımlarını yapıyor. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Teknelerde görev yapacak tüm balıkçıların aşı olmasını istiyorum. Bir kişide Covid çıkarsa tekne karantinaya alınacak. Yazık değil mi" dedi.

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül tarihlinde sona erecek balık ev yasağı sonrası denize açılmaya hazırlanıyor. Teknelerini bakıma alan ve ağlarını gözden geçirip eksiklerini gideren balıkçılar 1 Eylül gecesi Vira bismillah diyerek denize açılacak.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Samsun'da 600'e yakın teknenin 1 Eylül tarihinde denize açılacağını söyledi. Malkoç, " Bu sezon teknelerimizde balıkçısından aşçısına kadar 50 binin üzerinde insan çalışacak. Başkanları olarak tüm arkadaşlarımızdan aşılarını olmalarını istiyorum. Aks i takdirde bir teknede yaklaşık 45 kişi çalışıyor. Bir kişide korona çıkarsa 44 kişi de karantinaya alınacak. Ailelerine bu işten geçindiren arkadaşlarımıza yazık değil mi?. Bunun için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

'BEREKETLİ SEZON BEKLİYORUZ'

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sezon son birkaç yıla oranla daha bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Başkan Malkoç, " İstavrit, çinekop, barbun ve bol miktarda hamsi bekliyoruz. Şu anki gidişat bunu gösteriyor. Bu sezon halkımız bir aksilik olmazsa bol bol balık yiyecek. Balıklarda bol miktarda protein ve vitamin bulunuyor. Korona döneminde vücut direncini artırmakta büyük rol oynayacak." diye konuştu.

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Başkan Malkoç: Aşısız teknelere gelmeyin
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