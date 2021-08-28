Başkan Malkoç: Aşısız teknelere gelmeyin

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül tarihlinde sona erecek balık ev yasağı sonrası denize açılmaya hazırlanıyor. Teknelerini bakıma alan ve ağlarını gözden geçirip eksiklerini gideren balıkçılar 1 Eylül gecesi Vira bismillah diyerek denize açılacak.
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Samsun'da 600'e yakın teknenin 1 Eylül tarihinde denize açılacağını söyledi. Malkoç, " Bu sezon teknelerimizde balıkçısından aşçısına kadar 50 binin üzerinde insan çalışacak. Başkanları olarak tüm arkadaşlarımızdan aşılarını olmalarını istiyorum. Aks i takdirde bir teknede yaklaşık 45 kişi çalışıyor. Bir kişide korona çıkarsa 44 kişi de karantinaya alınacak. Ailelerine bu işten geçindiren arkadaşlarımıza yazık değil mi?. Bunun için gerekli önlemleri alacağız" dedi.
'BEREKETLİ SEZON BEKLİYORUZ'
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sezon son birkaç yıla oranla daha bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Başkan Malkoç, " İstavrit, çinekop, barbun ve bol miktarda hamsi bekliyoruz. Şu anki gidişat bunu gösteriyor. Bu sezon halkımız bir aksilik olmazsa bol bol balık yiyecek. Balıklarda bol miktarda protein ve vitamin bulunuyor. Korona döneminde vücut direncini artırmakta büyük rol oynayacak." diye konuştu.